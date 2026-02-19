Explosión de camión en Renca: Fiscalía investiga bajo hipótesis de cuasidelito de homicidio

La Fiscalía Centro Norte inició de manera oficial una indagatoria para determinar las causas y responsabilidades de la fatal explosión ocurrida este jueves por la mañana en el límite de las comunas de Renca y Quilicura, en la periferia de la ciudad de Santiago.

La tragedia, generada tras el volcamiento en General Velásquez de un camión cisterna de la empresa Gasco que transportaba gas licuado de petróleo (GLP), dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y 17 heridos de diversa consideración.

La fiscal de flagrancia, Macarena Cañas, informó que la indagatoria se abrió de oficio bajo la hipótesis preliminar de cuasidelito de homicidio y lesiones graves.

"De acuerdo a las cámaras que se han obtenido, la responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco, que pierde el control del vehículo, probablemente por exceso de velocidad, y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor. Luego, se produce esta explosión tipo nube por el contenido de gas licuado de petróleo que portaba en su interior", explicó Cañas.

Si bien la persecución penal suele extinguirse con el deceso del principal responsable, la fiscal señaló que la indagatoria continuará para descartar o establecer eventuales responsabilidades de terceros.

En ese sentido, aclaró que "para establecer la responsabilidad de un cuasidelito de homicidio de lesiones graves, tenemos que ver cuál es el accionar de un chofer o de un conductor respecto de, por ejemplo, el incumplimiento de una norma de tránsito basal".

"Esas son las hipótesis, estamos viendo las cámaras, pero hay que entrar a medir al lugar y hacer una serie de pericias que está a cargo de Carabineros", agregó.

Postura de Gasco

Por su parte, la empresa Gasco confirmó que el camión realizaba la ruta desde Quintero hacia Maipú. "Por circunstancias que aún se desconocen y que se están investigando, el vehículo de Gasco GLP S.A. se volcó en la vía, generándose una ignición del combustible", indicó en un comunicado.

La empresa señaló que sus equipos concurrieron hasta el lugar de los hechos con el fin de colaborar con el control de la emergencia y que, en paralelo, "se están recabando todos los antecedentes del caso para aportarlos a las autoridades competentes, con el objeto de lograr el total esclarecimiento de los hechos".

En tanto, desde Rapa Nui, el Presidente Gabriel Boric envió sus condolencias a las familias afectadas y confirmó el despliegue del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y la Delegación Presidencial en la zona del desastre para mitigar los riesgos asociados al humo y los daños estructurales.