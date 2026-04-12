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Rosario Central de Vicente Pizarro sufrió una remontada de Huracán en la liga argentina

Publicado: | Fuente: ESPN / YouTube
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Tras ponerse en ventaja a los dos minutos, y con Vicente Pizarro en cancha hasta los 61', Rosario Central lamentó una remontada de 3-1 a manos de Huracán por la antepenúltima fecha del Apertura argentino.

Con este traspié, Rosario Central abrió la puerta para que sus competidores para clasificar a play-offs se acerquen en el Grupo B. El propio Huracán, con Leonardo Gil en la segunda etapa, quedó a un punto de los "canallas".

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