Tras ponerse en ventaja a los dos minutos, y con Vicente Pizarro en cancha hasta los 61', Rosario Central lamentó una remontada de 3-1 a manos de Huracán por la antepenúltima fecha del Apertura argentino.

Con este traspié, Rosario Central abrió la puerta para que sus competidores para clasificar a play-offs se acerquen en el Grupo B. El propio Huracán, con Leonardo Gil en la segunda etapa, quedó a un punto de los "canallas".

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