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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

[VIDEO] "Tenemos uno al que le decimos 'Negro'": La aclaración de un juvenil argentino en Colombia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El capitán de Argentinos Juniors hizo una aclaración antes de comenzar el encuentro.

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Un momento viral se vivió en un partido de divisiones inferiores de Argentina, cuando el capitán de la sexta división de Argentinos Juniors hizo una aclaración antes del partido para no generar confusiones.

El hecho ocurrió en la Copa Imposible, torneo juvenil que se celebra en Colombia. Ahí se vivió un episodio que expuso el cuidado del combinado argentino frente a posibles malentendidos por cuestiones culturales y lingüísticas.

Antes del partido por los cuartos de final frente a Inter Palmira de Colombia, el capitán del "Bicho de La Paternal", Luca Agüero, decidió anticiparse a un posible conflicto y realizó una aclaración ante el cuerpo arbitral y los rivales, y advirtió que dentro de su equipo había dos compañeros a quienes se referían por el apodo de "Negro" y explicó que lo hacía para evitar que se malinterpretara el uso de ese término durante el encuentro.

"Tenemos un compañero ahí, el cinco, y a uno que está en el banco, a quienes les decimos 'Negro'. Lo quiero aclarar así no se malinterpreta nada", expresó el jugador.

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