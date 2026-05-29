River Plate oficializó la contratación de Nicolás Otamendi

River Plate, club donde juega un cuestionado Paulo Díaz, anunció este viernes la contratación del defensa Nicolás Otamendi, campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Catar 2022.

Otamendi llegó como agente libre al "Millonario", tras terminar su vínculo con Benfica, y firmó un contrato por una temporada y media, que comienza regir a partir del 1 de julio de 2026, hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otamendi, con 38 años y reconocido hincha de River Plate, regresa a Argentina después de un exitoso paso por Europa, en donde figuró en Porto, Valencia, Manchester City y Benfica.

La llegada de Otamendi no es solo para cumplir un anhelo tanto del club como del jugador, sino también para reforzar una defensa cuestionada, con dos jugadores muy criticados: El chileno Paulo Díaz y Germán Pezzella.

De hecho, la prensa argentina ha exigido la salida de Díaz del equipo, debido a su bajo rendimiento en esta temporada.

Otamendi fue citado por Lionel Scaloni y jugará en la Copa del Mundo de Nortamérica, en donde defenderá el título logrado en Catar.

Argentina jugará en el Grupo J ante Argelia, Austria y Jordania; y debutará el 16 de junio ante la selección africana, a las 21:00 horas (01:00 GMT) en Kansas City.

River Plate, por su parte, perdió la final del Apertura en Argentina; y en la Copa Sudamericana logró la clasificación a octavos, en donde enfrentará al ganador de la llave entre Independiente de Santa Fe y Caracas.