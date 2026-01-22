Torneo de Apertura en Argentina arrancó con empate de Aldosivi ante Defensa y Justicia

El Torneo de Apertura de Argentina comenzó con un empate 0-0 entre Aldosivi contra Defensa y Justicia, este jueves 22 de enero.

El partido, disputado en el estadio José María Minella, tuvo pocas llegadas de peligro para ambos equipos. Lo más preocupante de la jornada fue el codazo que recibió el jugador de Defensa y Justicia Damián Fernández, por parte de su compañero Lucas Souto, acción que lo obligó a abandonar el campo en ambulancia tras desmayarse.

El chileno César Pérez, jugador de Defensa y Justicia desde el 2024, no fue citado para este encuentro por lesión.

Por la segunda fecha, Defensa y Justicia visitará a Deportivo Riestra el próximo jueves 29 de enero a las 17:00 horas (20:00 GMT), mientras que Aldosivi recibirá a Barracas Central el miércoles 28 en el mismo horario.