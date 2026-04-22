¿Vicente Pizarro es seguido desde la Premier League?

El mediocampista chileno Vicente Pizarro atraviesa un momento dulce en el fútbol argentino luego de convertirse en el héroe de Rosario Central el pasado domingo, tras anotar un agónico gol que le dio el triunfo por 2-1 ante Sarmiento, siendo su primera conquista con la camiseta del cuadro canalla.

Sin embargo, las noticias positivas para el seleccionado nacional no solo llegan por su rendimiento en cancha, sino también por el interés que ha despertado en el Viejo Continente. Según informó el sitio partidario TransferCanalla, el mediocampista está en el radar del Brighton & Hove Albion de la Premier League.

De acuerdo a la publicación, emisarios del conjunto inglés estuvieron presentes en el Gigante de Arroyito justamente el día en que el "Vicho" le dio la victoria al equipo dirigido por Jorge Almirón.

"Este club (Brighton) ya compró a Facundo Buonanotte. Fueron a ver al chileno justo el día que hizo un gol", sostuvieron desde el citado medio, recordando el vínculo previo entre ambos clubes tras la venta de la "joya" argentina a las "Gaviotas".