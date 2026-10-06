[VIDEO] De los reclamos a las risas: El viral cruce entre Barros Schelotto y Palermo

Un curioso momento se vivió en el fútbol argentino durante el empate 2-2 entre Vélez Sarsfield y Platense, duelo que estuvo marcado por el reencuentro de dos viejos conocidos y leyendas de Boca Juniors: Guillermo Barros Schelotto y Martín Palermo, quienes esta vez se vieron las caras como directores técnicos rivales.

La particular situación se dio tras la sanción de un penal a favor del "Calamar". Mientras el árbitro cobraba la infracción, el "Mellizo" reclamó airadamente desde la banca del "Fortín" al considerar que la falta había sido fuera del área. Desde el costado opuesto, el "Titán" observaba con atención la vehemente protesta de su exsocio en ataque.

Lejos de encender los ánimos, el cruce se resolvió de forma distendida: Barros Schelotto le explicó a la distancia su punto de vista a Palermo y, en medio de la adrenalina del partido, ambos terminaron compartiendo miradas que se viralizaron con el correr de las horas.

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