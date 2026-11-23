Una mujer y su pareja fueron detenidos y confesaron haber asesinado, quemado y sepultado a la madre de la imputada, una adulta de 59 años, en la comuna de Llay Llay, Región de Valparaíso.

El hallazgo de osamentas humanas en las inmediaciones del inmueble de los acusados permitió desarticular la coartada levantada por la propia hija de la víctima, quien meses atrás había recurrido a la policía para estampar una denuncia por presunta desgracia, derivando el caso a la Brigada de Homicidios de la PDI en Los Andes.

"El procedimiento se enmarca en una investigación previa por la desaparición de una mujer de 59 años, cuyo extravío fue denunciado en julio del presente año por una de sus hijas, la cual, posterior a su confesión, fue detenida por el delito de parricidio, mientras su cónyuge se encuentra también confeso y detenido por homicidio", informó el comisario Jorge Zapata.

La Policía de Investigaciones detuvo en Llay Llay a una mujer y a su cónyuge por el crimen de una adulta de 59 años. (FOTO: ATON)

El también jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de Los Andes confirmó que ambos sujetos será imputados, adicionalmente, "por el delito de inhumación ilegal".

Agresión con arma blanca y posterior ocultamiento del cuerpo

De acuerdo con las indagatorias coordinadas por la unidad especializada de la PDI, la muerte de la víctima ocurrió varios meses antes de que se interpusiera la denuncia por presunto extravío.

Respecto a la dinámica de los hechos, el comisario Zapata reveló que la afectada "habría fallecido en marzo de este año, luego de una discusión en el interior del domicilio de su hija, donde habría sido agredida con un elemento cortante".

"Seguidamente, ambos imputados habrían quemado el cadáver en un sitio aledaño, enterrando los restos en el mismo lugar, donde finalmente fueron encontradas las osamentas durante la jornada de ayer", informó.

Tras el hallazgo de las osamentas y la confesión de ambos involucrados, la pareja fue puesta a disposición del Ministerio Público.