[VIDEO] Diego Valdés selló con un gol la remontada de Vélez sobre Talleres
El volante chileno acompañó un contragolpe y definió en el área contra el equipo de Jorge Sampaoli.
El volante chileno acompañó un contragolpe y definió en el área contra el equipo de Jorge Sampaoli.
El chileno Diego Valdés, quien está en la órbita de Colo Colo, brilló este jueves en Argentina, al sellar con un gol la remontada de Vélez Sarsfield por 1-3 sobre Talleres en Córdoba, en la segunda fecha del Torneo de Clausura.
Valdés fue suplente y entró en el minuto 86, pero pudo marcar diferencia frente al equipo de Jorge Sampaoli en los últimos compases del encuentro.
En el minuto 90, Valdés acompañó a Thiago Aguirre en un contragolpe y recibió en el área, sin marca, y remató de primera para superar al arquero Ezequiel Unsain.
Los otros goles del encuentro fueron de Ronaldo Martínez para Talleres (27'); y Rodrigo Aliendro (45') y Thiago Silveiro (79') para los de Liniers.
Con el resultado, Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, quedó líder del Grupo A del Clausura, con seis puntos; Talleres, en cambio, está penúltimo, sin unidades.
En la próxima fecha, Talleres visitará a Platense y Vélez chocará en el Fortín ante Independiente.