Agente de Vozinha: Tuvo un problema personal y cuando lo resuelva viajará a Chile

Bernardo Vasconcelos, agente de Vozinha, conversó con Cooperativa Deportes sobre el atraso en el arribo del arquero de Cabo Verde a nuestro país para fichar en Colo Colo, y explicó que viajará a Chile cuando resuelva un "problema personal de última hora".

"Vozinha tuvo un problema personal de última hora y necesita un par de días para resolverlo. Cuando lo resuelva estará listo para viajar a Chile", declaró el agente.

Además, precisó que el acuerdo sigue vigente con Colo Colo.

"El jugador si tiene un acuerdo, ahora solo tiene un problema de última hora que tiene que arreglar, y va a tardar unos días".

El representante del jugador también descartó ofertas de otros equipos por el guardameta de 40 años.

Finalmente, abordó el tema del uso de su apodo en la camiseta, que debe ser aprobado este viernes en el Consejo de Presidentes de la ANFP.

"Ese tema de tener su nombre en la camiseta es muy importante para él, porque juega con ese nombre Vozinha desde siempre y después del Mundial es muy importante para el mantenerlo en la camiseta", concluyó.