[VIDEO] ¿El blooper del año?: Arquero intentó sacar con la mano y metió un insólito autogol en Argentina

Una de las jugadas más insólitas y bochornosas de la temporada en el fútbol sudamericano se registró en Argentina, luego de que el arquero de Comunicaciones, Ezequiel Bacher, protagonizara un blooper de antología al anotarse un increíble gol en contra con sus propias manos frente a Arsenal de Sarandí.

Apenas se disputaban tres minutos de juego en el Estadio "Alfredo Ramos", en el marco del Reducido por el ascenso en la Primera B Metropolitana, cuando el cancerbero local controló un balón aéreo con total comodidad y sin oposición alguna dentro de su área chica.

Sin embargo, lo que parecía una salida de rutina se transformó en una pesadilla. Al momento de intentar sacar rápido con el brazo derecho para iniciar un contragolpe, el guardameta calculó pésimo el movimiento, la pelota se le resbaló de los dedos hacia atrás y terminó ingresando mansamente contra su propio arco, desatando el desconcierto generalizado.

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