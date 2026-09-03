[VIDEO] El emotivo momento de un relator argentino al narrar en vivo el ingreso de su hijo a la cancha

Un momento emotivo y pocas veces visto en las transmisiones de fútbol se vivió durante el cruce entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Argentina.

El reconocido relator de la cadena internacional TyC Sports, Hernán Feler, tuvo el inédito privilegio de narrar en vivo el ingreso al campo de juego de su hijo, el joven futbolista Luca Feler.

El hecho ocurrió a los 81 minutos del partido, cuando el mediocampista ingresó en reemplazo de Lucas Robertone. En ese instante, el comunicador no ocultó su orgullo expresó: "Si me permitís... con la 48, mi hijo Luca Feler".

"Impresionante momento", acotó entre risas y con la complicidad su compañero de transmisión, el comentarista Ariel Senosiain. La secuencia no tardó en viralizarse rápidamente en las redes sociales.

Luca Feler es considerado una de las grandes promesas de la cantera del "Fortín". El volante interior firmó su primer contrato profesional esta temporada y ya suma 10 apariciones con el primer equipo (dos por el torneo local y ocho en la Copa Argentina).