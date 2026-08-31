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Kast destacó vivir en La Moneda como su "principal acierto" y evitó señalar su mayor error

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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A punto de cumplir sus primeros seis meses de Gobierno, el Presidente José Antonio Kast destacó en El Diario de Cooperativa su decisión de fijar su residencia en el Palacio de La Moneda como el "principal acierto" de su gestión al mando del Ejecutivo.

En tanto, al ser consultado sobre la principal equivocación de esta primera etapa, el Jefe de Estado evitó identificar un hito puntual.

"No sabría decir cuál es el mayor error. Hay cosas que uno quizás haría distintas, pero tendría que pensarlo bien para ponerlo en orden de jerarquía. Para el próximo año le digo", afirmó el Mandatario.

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