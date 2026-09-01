Sube la PGU y comienza prohibición de pensiones para femicidas

Dos importantes cambios previsionales comenzaron a regir este martes: el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 250.275 pesos para las personas de entre 75 y 81 años, y la prohibición de que condenados por femicidio y otros delitos graves reciban la pensión de sobrevivencia de sus víctimas.

La normativa -tramitada durante el Gobierno de Boric- obliga a los tribunales a comunicar dicha información penal a la Superintendencia de Pensiones, que, a su vez, la remitirá a la AFP y a la compañía de seguro de vida correspondiente.

Si bien la legislación no se aplicará de manera retroactiva, desde el Ministerio de la Mujer afirman que se trabaja en alternativas al respecto.

La actual titular de la cartera, Judith Marín, destacó que la norma modifica un error en la implementación de la actual Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer: "Es de toda justicia que quien le quitó la vida, por ejemplo, a una mujer, no pueda beneficiarse además, por ejemplo, accediendo a la pensión de sobrevivencia".

"Con la aprobación, la promulgación y la entrada en vigencia de esta ley también comienzan a conversar de mejor manera el sistema judicial, la Superintendencia de Pensiones y las AFP. Con esto, se imposibilita a que condenados por delitos como femicidio, homicidio, parricidio y delitos sexuales puedan gozar de este beneficio", agregó.

PGU sube a poco más de 250 mil pesos

Otra de las normativas que comenzaron a regir con el inicio de este mes de septiembre corresponde al incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) de 231.732 pesos a 250.275.

Se calcula que el alza -que se implementará automáticamente, sin necesidad de efectuar una solicitud o algún trámite- beneficiará a más de 500 mil personas entre los 75 y 81 años.

El hecho fue celebrado por la exministra de Trabajo Jeannette Jara: "Estoy muy contenta por el aumento de la PGU a más de 500 mil personas (mayores) en nuestro país. Quiero recordarles que esto fue parte de la reforma previsional que el mes pasado, en agosto, también nos trajo buenas noticias, porque aumentó la cotización del empleador para pensiones".

"Ha sido todo un proceso y fue difícil ponerse de acuerdo, pero lo logramos, aunque algunos se opusieron, como el Partido Republicano, del Presidente Kast. Hoy lo celebran en muchos portales sin aclarar de dónde viene esta iniciativa y, por cierto, el rol que jugaron oponiéndose a todo", criticó la excandidata presidencial, que perdió el balotaje en diciembre pasado con el ahora Mandatario.