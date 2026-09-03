Insulza: El club está plenamente sano, el problema es que hay que empezar a ganar

El director de Azul Azul José Miguel Insulza destacó que la concesionaria se encuentra en una sólida situación económica luego de la reunión que sostuvo este jueves el directorio con Eduardo Godoy, liquidador de Asesorías e Inversiones Sartor, en medio del proceso que determinará el futuro del paquete controlador de la sociedad que administra al club Universidad de Chile.

La cita tuvo como objetivo que Godoy se presentara ante la mesa y entregara información respecto del procedimiento que lleva adelante tras la liquidación de Sartor, sociedad que volvió a tener bajo su órbita el control de las cuotas de Tactical Sport, fondo que posee el 63,07 por ciento de Azul Azul.

Insulza calificó la reunión como "buena" e "interesante", aunque aclaró que no se adoptaron acuerdos concretos entre las partes.

"Nosotros no podemos quedar en nada con nadie. Estábamos informándonos nada más de lo que estaba pasando", explicó el exministro.

Insulza: "Azul Azul está en una perfecta condición económica"

Consultado por el mensaje que podía entregar a los hinchas en medio de la incertidumbre que rodea la propiedad de la concesionaria, Insulza buscó separar el proceso de liquidación de Sartor de la realidad financiera del club.

"El club está plenamente sano en términos económicos, no tendría ningún problema por ese lado. Y, por lo tanto, el problema es empezar a ganar porque, si no, ciertamente nadie va a estar contento", afirmó.

El director profundizó en ese punto y sostuvo que "Azul Azul está en una perfecta condición económica y, por lo tanto, el liquidador tiene que hacer nada más que su trabajo. No tenemos ninguna deuda pendiente ni nada grave ni importante pendiente desde el punto de vista económico".

La afirmación coincide con lo señalado anteriormente por el propio Godoy, quien había explicado que Azul Azul no se encuentra en liquidación y que la sociedad presenta una situación patrimonial correcta. El proceso concursal afecta a Asesorías e Inversiones Sartor, vinculada al paquete que controla la mayoría accionaria de la concesionaria.

La relación con la Universidad de Chile

Otro de los temas abordados por Insulza fue la relación con la Casa de Estudios, que durante las últimas semanas ha cuestionado el cumplimiento del convenio que permite a Azul Azul utilizar el nombre y los símbolos de la Universidad de Chile.

El dirigente señaló que existe un informe elaborado para la Universidad cuyo contenido el directorio de la concesionaria todavía desconoce.

"Ellos dicen tener un informe que nosotros no conocemos y que esperamos conocer luego. Es un informe que tienen ellos, de su abogado, no es un informe que nosotros hayamos negociado ni mucho menos", manifestó.

Insulza aseguró que la intención es concretar próximamente una reunión con las autoridades universitarias. "Tenemos que tener muy pronto un diálogo con la Universidad", indicó, agregando que espera que la presidenta de Azul Azul pueda gestionar la cita.

La Casa de Bello había informado durante agosto que el primer reporte jurídico encargado para revisar su vínculo con Azul Azul detectó "graves y reiterados incumplimientos", y posteriormente manifestó su disposición a negociar modificaciones al convenio.

Aldo Marín: "Reiteramos nuestra voluntad de seguir trabajando por el club"

El también director de Azul Azul Aldo Marín entregó una evaluación positiva de la cita con Godoy y explicó que el liquidador detalló a la mesa parte de los pasos que contempla el procedimiento.

"La verdad es que bastante bien. Vino a presentarse, a conocer al directorio y nos informó algunas cosas del procedimiento que iba a llevar a cabo", señaló Marín.

El dirigente añadió que durante el encuentro el directorio volvió a manifestar su intención de dialogar con la Universidad de Chile.

El futuro del paquete controlador de Azul Azul

La reunión se produjo en días decisivos para la propiedad de la concesionaria. Tras quedar sin efecto la operación mediante la cual Michael Clark había adquirido el 90 por ciento de las cuotas de Tactical Sport, el paquete vinculado al 63,07 por ciento de Azul Azul volvió a quedar dentro del proceso de liquidación de Sartor.

Godoy y los principales acreedores han avanzado en la preparación de un proceso competitivo para vender esa participación, operación que contempla la participación de un banco de inversión y que tendrá incidencia directa en la futura composición de la propiedad de Azul Azul.