[VIDEO] El histórico partido en Argentina que terminó con 36 tarjetas rojas

La final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro terminó con una batalla campal entre ambos equipos, la cual significó 23 expulsados, nuevo récord en la historia del fútbol de Brasil. Pese a ello, el encuentro no alcanzó un registro mundial.

El partido con más tarjetas rojas de la historia se registró el 26 de febrero de 2011 en Argentina, cuando Claypole y Victoriano Arenas se enfrentaron por la Primera D trasandina.

Los ánimos comenzaron agitados y el árbitro Damián Rubino expulsó a dos jugadores durante el desarrollo del compromiso, aunque la mayor cantidad de tarjetas rojas se mostró una vez finalizado el encuentro.

Una pelea entre ambos equipos tras el pitazo final desencadenó 36 expulsiones, es decir, jugadores de ambos planteles y miembros de los cuerpos técnicos fueron sancionados.

