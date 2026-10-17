[VIDEO] El insólito autogol desde mitad de cancha que remeció al fútbol argentino

Una insólita jugada se vivió en las canchas la Primera B del fútbol argentino luego de que el mediocampista de UAI Urquiza Tomás Asprea protagonizara uno de los autogoles más increíbles del año tras clavar la pelota en su propio arco desde mitad de cancha.

La increíble acción se produjo a la salida de un lateral rival en tres cuartos de cancha defensiva cuando Asprea recibió el esférico e intentó despejar el peligro con un zapatazo largo hacia campo contrario; sin embargo, le pegó defectuosamente mordido y la pelota se elevó de manera vertical.

Tras alcanzar gran altura, el balón tomó un efecto inesperado y cayó en picada contra el área sorprendiendo totalmente adelantado a su guardameta, quien midió mal el bote y vio cómo el balón se coló lentamente contra las redes para el 1-0 de Liniers.

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