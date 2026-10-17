Maltrato animal: Detuvieron a dos sujetos por golpear brutalmente a un caballo

Carabineros detuvo a dos hombres acusados de golpear reiteradamente a un caballo que se desplomó por agotamiento en el paradero 36 de Gran Avenida, en la capitalina comuna de El Bosque.

El incidente, ocurrido el jueves, derivó además en la agresión a un transeúnte que intentó registrar la golpiza y concluyó con el animal trasladado en estado grave al Buin Zoo para recibir atención veterinaria.

El suceso se originó en plena calzada de Gran Avenida, punto donde el animal no resistió la exigencia física a la que era sometido y cayó sobre el asfalto. Lejos de asistirlo, los encargados continuaron propinándole golpes para intentar reincorporarlo por la fuerza, hecho que desató la indignación de quienes transitaban por el sector.

Frente a la gravedad de la situación, un transeúnte intervino e increpó al grupo mientras intentaba registrar lo ocurrido con su teléfono móvil. Como respuesta, los agresores arremetieron contra el denunciante y destruyeron su dispositivo para evitar que quedaran pruebas del maltrato.

Posterior a las agresiones, los involucrados -quienes residirían en un campamento de la comuna de San Bernardo- continuaron su avance junto al animal lesionado hasta las proximidades del cuartel de Bomberos de Avenida Central.

Fueron los propios voluntarios de la compañía quienes advirtieron el delicado estado del caballo y la gravedad de lo sucedido, dando aviso inmediato a personal policial, que concretó la aprehensión de ambos individuos.

Peritajes de la PDI y atención veterinaria urgente

Por instrucción del Ministerio Público, el procedimiento y las diligencias investigativas quedaron radicadas en la Policía de Investigaciones (PDI), con el fin de formalizar las responsabilidades penales de los imputados en el marco de la normativa vigente sobre bienestar y protección animal.

En paralelo, los esfuerzos se concentraron en estabilizar al ejemplar. Debido al compromiso vital y las severas lesiones que presentaba en el lugar, se dispuso su derivación prioritaria al centro médico veterinario del Buin Zoo, donde permanece bajo monitoreo.