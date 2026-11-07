[VIDEO] Insólito: Hinchas y jugadores de Rosario pensaron que eran campeones
Los futbolistas celebraron junto a sus hinchas en el Gigante de Arroyito, en medio de la dramática definición del título argentino con Boca Juniors.
Los futbolistas celebraron junto a sus hinchas en el Gigante de Arroyito, en medio de la dramática definición del título argentino con Boca Juniors.
Una insólita situación se vivió en el Estadio Gigante de Arroyito, donde los jugadores de Rosario Central celebraron un supuesto gol y hasta se treparon al alambrado junto a los hinchas, convencidos de que estaban conquistando el título del fútbol argentino.
El episodio ocurrió en plena definición de la tabla anual, cuando Boca Juniors enfrentaba simultáneamente a Defensa y Justicia y consiguió ponerse en ventaja por 1-0. Pese a ese resultado, que favorecía al conjunto de La Bombonera, en Rosario se produjo una explosión de alegría.
Las imágenes difundidas por ESPN mostraron a los jugadores celebrando frente a las tribunas, en una escena que reflejó la confusión y la tensión de la jornada.
Rosario Central necesitaba ganar su compromiso ante Estudiantes de Río Cuarto y esperar tropiezos de sus rivales para quedarse con el primer lugar de la clasificación anual, pero el triunfo de Boca los dejó con las manos vacías.