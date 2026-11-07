[VIDEO] Insólito: Hinchas y jugadores de Rosario pensaron que eran campeones

Una insólita situación se vivió en el Estadio Gigante de Arroyito, donde los jugadores de Rosario Central celebraron un supuesto gol y hasta se treparon al alambrado junto a los hinchas, convencidos de que estaban conquistando el título del fútbol argentino.

El episodio ocurrió en plena definición de la tabla anual, cuando Boca Juniors enfrentaba simultáneamente a Defensa y Justicia y consiguió ponerse en ventaja por 1-0. Pese a ese resultado, que favorecía al conjunto de La Bombonera, en Rosario se produjo una explosión de alegría.

Las imágenes difundidas por ESPN mostraron a los jugadores celebrando frente a las tribunas, en una escena que reflejó la confusión y la tensión de la jornada.

Rosario Central necesitaba ganar su compromiso ante Estudiantes de Río Cuarto y esperar tropiezos de sus rivales para quedarse con el primer lugar de la clasificación anual, pero el triunfo de Boca los dejó con las manos vacías.