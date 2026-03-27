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[VIDEO] Luciano Cabral anotó un golazo para Independiente en la Copa Argentina
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Autor: Redacción Cooperativa
El volante marcó el tercero del Rojo ante Atenas, club de la tercera categoría.
El volante marcó el tercero del Rojo ante Atenas, club de la tercera categoría.
El seleccionado chileno Luciano Cabral anotó un golazo para el 3-0 parcial de Independiente sobre Atenas de Río Cuarto, equipo de la tercera división trasandina, en la primera ronda de la Copa Argentina.