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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

[VIDEO] Luciano Cabral anotó un golazo para Independiente en la Copa Argentina

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante marcó el tercero del Rojo ante Atenas, club de la tercera categoría.

[VIDEO] Luciano Cabral anotó un golazo para Independiente en la Copa Argentina
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El seleccionado chileno Luciano Cabral anotó un golazo para el 3-0 parcial de Independiente sobre Atenas de Río Cuarto, equipo de la tercera división trasandina, en la primera ronda de la Copa Argentina. 

 

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