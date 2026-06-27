Pavez tras visitar Venezuela por terremotos: Nuestros bomberos trabajan en condiciones difíciles

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, regresó este sábado de su visita a Venezuela, donde 46 brigadistas chileno se encuentran realizando misiones de rescate en La Guaira tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles.

La última cifra oficializada del evento dejó a 920 fallecidos, 3.360 heridos, unas 172 personas atrapadas en edificaciones y más de 3.000 damnificados. Las autoridades venezolanas confirmaron que hay 383 edificios afectados de manera total o importante, la mayoría de ellas en el estado costero de La Guaira, al norte de Caracas.

El subsecretario viajó el jueves junto a 30 voluntarios para prestar ayuda y otro vuelo salió el viernes con 16 bomberos más. Asimismo, se envió un paquete de ayuda humanitaria con un total de 3,2 toneladas de alimentos no perecibles.

"Desde el mediodía de ayer el equipo USAR de Chile fue destinado a la zona más afectada por el desastre, en el sector de la Guaira, donde la situación es grave", detalló.

"Nuestros bomberos están bien, pero trabajando en condiciones muy difíciles: sin conexión permanente a redes locales de telefonía, sin redes permanentes de agua potable y con altísimas temperaturas. Todo esto para encontrar a personas que aún puedan estar con vida entre las estructuras colapsadas en la zona afectada por el terremoto", sostuvo Pavez.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el fallecimiento de una persona de nacionalidad chilena producto del desastre natural. No obstante, el subsecretario Pavez precisó que no existen más víctimas chilenas.

El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, precisó en Cooperativa sobre el equipo de rescatistas que "es un equipo clasificado, especializado en desastres y se activa a petición del país de origen a través del Estado (...) Nuestro principal objetivo: encontrar víctimas y rescatar víctimas vivas; de lo contrario, podemos hacer recuperación".

Yévenes afirmó que el equipo especializado tiene una capacidad de trabajo de 10 días, por lo que si luego de ese plazo es requerida más ayuda, se enviará un nuevo contingente.

Respecto a la situación de Venezuela, el sociólogo Marcos Garzon, de la Universidad de Chile y de nacionalidad venezolana, señaló que "es bastante dramática, caótica. Aún siguen personas bajo los escombros. Las últimas personas que han sido rescatadas, en su mayoría fueron menores de cero a seis años que han sobrevivido y sus padres han fallecido. Y la sensación que hay ahora es de temor, de incertidumbre, de tristeza, pero también en esa unidad de los venezolanos para salir adelante frente a esta situación".

De acuerdo a las organizaciones de las Naciones Unidas, hasta 6,8 millones de personas podrían verse afectadas por los dos terremotos simultáneos, en proyecciones que se basan en el análisis de la población y daños que hay hasta el momento.