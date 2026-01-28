Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina
[VIDEO] Vicente Pizarro la comenzó y Di María anotó un golazo para Rosario Central ante Racing
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El exseleccionado argentino se lució para abrir el marcador.
El exseleccionado argentino se lució para abrir el marcador.
El volante chileno Vicente Pizarro comenzó la jugada, que Ángel Di María terminó con un golazo que abrió el marcador a favor de Rosario Central ante Racing Club, en El Cilindro por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina.