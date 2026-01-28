Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

[VIDEO] Vicente Pizarro la comenzó y Di María anotó un golazo para Rosario Central ante Racing

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exseleccionado argentino se lució para abrir el marcador.

[VIDEO] Vicente Pizarro la comenzó y Di María anotó un golazo para Rosario Central ante Racing
El volante chileno Vicente Pizarro comenzó la jugada, que Ángel Di María terminó con un golazo que abrió el marcador a favor de Rosario Central ante Racing Club, en El Cilindro por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina.

