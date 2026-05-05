¿Vuelve a casa? Luciano Cabral suena en Argentinos tras perder terreno en Independiente

El mediocampista chileno Luciano Cabral no lo pasa nada de bien en Independiente de Avellaneda dado que ha perdido total protagonismo tras la llegada de Gustavo Quinteros a la banca del Rojo, quedando relegado a un segundo plano.

De hecho, la inactividad del mediocampista es preocupante: no suma minutos oficiales desde el pasado 27 de marzo, cuando anotó un gol en la victoria por 4-2 sobre Atlético de Río Cuarto por la Copa Argentina.

Ante este panorama, desde suelo trasandino ya se especula con una inminente salida del exjugador de Coquimbo Unido. Según informó el periodista Nelson Lafit, el talentoso volante dejaría el club de Avellaneda de cara al segundo semestre para concretar su retorno a un "viejo conocido".

Se trata de Argentinos Juniors, club donde Cabral se formó y realizó su debut profesional en 2014, permaneciendo en la institución hasta 2016 antes de emigrar a Athletico Paranaense de Brasil.

De acuerdo al citado comunicador, el elenco de La Paternal —donde actualmente milita el portero chileno Brayan Cortés— ve con muy buenos ojos el regreso del mediocampista para reforzar su zona creativa.

Cabe consignar que Luciano Cabral mantiene contrato vigente con Independiente hasta diciembre de 2027. De no concretarse su salida rumbo al "Bicho Colorado", el jugador deberá seguir luchando por convencer a Quinteros y revertir su complicada situación en el "Rey de Copas".