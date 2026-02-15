Williams Alarcón fue titular en empate de Boca ante Platense

El volante chileno Williams Alarcón actupo los 90 minutos en el empate 0-0 de Boca Juniors como local ante Platense por el Apertura de la Liga Profesional de Argentina.

El equipo dirigido por Claudio Ubeda, que venía de sufrir una derrota como visitante ante Vélez, careció de eficacia y se retiró bajo una notoria reprobación de sus simpatizantes en La Bombonera.

En Boca sigue en "dique seco" el chileno Carlos Palacios, quien está en reintegro deportivo.