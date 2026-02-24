Bragantino castigó a jugador por virales declaraciones machistas contra una árbitra

Un duro castigo económico y deportivo recibió este lunes el defensor brasileño Gustavo Marques, luego de que su club, Bragantino, determinara sancionarlo por proferir comentarios machistas. El zaguero cuestionó públicamente la presencia de la árbitra Daiane Muniz en el encuentro donde su escuadra cayó 2-1 ante Sao Paulo, derrota que significó la eliminación de su equipo en el Campeonato Paulista.

La dirigencia de Bragantino informó que el futbolista de 24 años, quien se encuentra a préstamo desde Benfica de Portugal, no podrá jugar el compromiso de este miércoles frente a Athletico Paranaense. Además de la inhabilitación deportiva, la institución le aplicó un descuento equivalente a la mitad de su salario mensual como medida disciplinaria inmediata ante la gravedad de sus dichos en televisión.

"No sirve de nada que juguemos contra Sao Paulo, Palmeiras o Corinthians y que pongan a una mujer para arbitrar un partido de este tamaño. La Federación tiene que fijarse y no poner a una mujer, con todo respeto", disparó el jugador tras el pitazo final. Pese a que Marques pidió disculpas posteriores y reconoció que su propia madre y esposa reprocharon su actitud, el club mantuvo la firmeza del castigo.

La salud institucional del cuadro "Massa Bruta" se vio reflejada en el destino de los fondos recaudados por la sanción. El dinero resultó donado a la organización no gubernamental Rendar, entidad que asiste a mujeres en situación de vulnerabilidad. La administración de Bragantino enfatizó que intensificará las medidas educativas para erradicar conductas discriminatorias.

Este episodio generó un amplio debate sobre el ambiente cultural en el balompié de Brasil. Con esta resolución, Bragantino buscó marcar un precedente en la liga nacional, asegurando que no tolerará faltas de respeto hacia las profesionales del arbitraje, independientemente del resultado deportivo o la importancia de la competencia en curso.