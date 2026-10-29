Con Pulgar titular: Flamengo goleó a Vasco y afirmó su liderato en el Brasileirao

Flamengo, con el chileno Erick Pulgar titular, goleó por 1-4 a Vasco da Gama en Sao Januario, por la fecha 33 del Brasileirao, y afirmó su liderato, aprovechando el tropiezo que tuvo su escolta Palmeiras.

El cuadro carioca quedó con 73 puntos, seguido por el Verdao, que tiene 70 tras el empate sin goles que tuvo con Santos en esta fecha.

La victoria es clave para el "Fla", considerando que quedan solo cinco fechas por disputar en el torneo brasileño de Primera División.

Las figuras del Mengao esta noche en Río de Janeiro fueron Pedro, con doblete en el primer tiempo (10' y 41'), y Samuel Lino, también con dos tantos, pero en la segunda parte (53' y 85').

En los locales, Alan Lescano (15') anotó el único gol de Vasco, que quedó decimotercero en la tabla, con 38 puntos, a uno de entrar en la zona de clasificación a Copa Sudamericana, aunque solo con tres unidades por encima de los puestos de descenso.

En la próxima fecha, Flamengo recibirá a Gremio en Maracaná, Vasco da Gama se medirá con Athletico Paranaense.