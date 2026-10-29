El subsecretario de Justicia, Luis Silva, difundió este jueves en su cuenta personal de Instagram una "declaración pública" en video, en la que planteó descargos frente a la crisis provocada por los decretos mediante los cuales él y el ministro Fernando Rabat dieron luz verde a las rebajas de condenas de abusadores sexuales y violadores de niños.

En poco más de cuatro minutos, y con la imagen del Presidente José Antonio Kast a sus espaldas, el "profe" Silva señaló estar consciente de la "indignación, miedo, angustia y rabia" que cruzan hoy a la ciudadanía debido al asunto. Explicó que si bien el Gobierno actual comenzó oponiéndose a las rebajas, vista la reacción adversa de la Corte Suprema, "el ministro de Justicia decidió ajustar el criterio jurídico con que, en adelante, se resolverían" las solicitudes de los pederastas.

Pesó el hecho de que, "desde el punto de vista de la víctima", haya oposición o no del Ejecutivo, "el resultado es exactamente el mismo"; sin perjuicio de que las autoridades hubieran deseado que "ninguno de esos criminales saliera de la cárcel ni un solo día antes del cumplimiento de su condena", argumentó.

"¿Y por qué aparece mi firma? A quien le corresponde firmar (los decretos) es al ministro de Justicia, pero cuando el ministro de Justicia no está, lo subroga el subsecretario. Y cuando el subsecretario, subrogando al ministro de Justicia, firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro. Y eso fue lo que hice", se defendió en tono pedagógico el abogado, militante del Partido Republicano y exintegrante del Consejo Constitucional de 2023, que hasta ahora había guardado riguroso silencio sobre el escándalo.

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