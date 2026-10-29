Colo Colo quiere volver a celebrar y dar un paso hacia el título ante U. de Conce

La fecha 26 de la Liga de Primera 2026 arrancará este viernes 30 de octubre con el partido entre Colo Colo y Universidad de Concepción; duelo importante tanto para la definición del campeón como del descenso.

Los albos llegan como punteros con 55 unidades, a siete de Universidad de Chile. Aunque el empate de Universidad Católica con Audax Italiano borró toda combinación para que los albos puedan coronarse matemáticamente este fin de semana, una victoria es crucial.

Además de impedir que su escolta siga acortando distancia, el "Cacique" además tiene la misión de sacarse la carga de cuatro partidos consecutivos sin triunfos: Una derrota y tres empates, siendo el último un amargo 1-1 con Palestino.

El DT Fernando Ortiz admitió que "no estamos haciendo un buen fútbol", pero destacó que el equipo trabaja para retomar las confianzas, pues "en el prepartido me fui mucho más contento que los anteriores".

Con la baja confirmada de Leandro Hernández por lesión, Colo Colo formará con Vozinha; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez, Alvaro Madrid, Erick Wiemberg; Francisco Marchant, Javier Correa y Gedeón Díaz.

En cuanto al "Campanil", llega apremiado en la intensa batalla por mantener la categoría: Es penúltimo con 23 puntos, tres por debajo de Cobresal y a solo dos del colista Unión La Calera.

La escuadra de Cristian "La Nona" Muñoz también arrastra una mala racha, con cinco partidos al hilo sin celebrar.

A diferencia de Colo Colo, la mayoría son derrotas. En concreto, ha caído cuatro veces en las últimas cinco jornadas, siendo su precedente más cercano una caída como local a manos de Deportes Limache (0-1).

El partido en el Estadio Monumental arrancará a las 19:00 horas con arbitraje de Gastón Philippe. Podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.