Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago24.2°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Conmebol le negó la licencia de DT a Seedorf: Dirigió tres partidos con Corinthians

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exmundialista con Países Bajos quedó inmediatamente imposibilitado de dirigir al "Timao":

Conmebol le negó la licencia de DT a Seedorf: Dirigió tres partidos con Corinthians
 Corinthians (Facebook)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El pasado 11 de octubre Corinthians sorprendió en Brasil con la contratación del neerlandés Clarence Seedorf como su flamante director técnico, pero su proceso quedó rápidamente en entredicho tras la negativa de Conmebol de validar su licencia como entrenador.

Según el medio UOL, la Licencia Pro UEFA de Seedorf no pudo ser homologada al incumplir el tiempo de experiencia mínimo dispuesto por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

El otrora futbolista cuenta con la máxima credencial europea para dirigir. Sin embargo, Conmebol pide al menos tres años —es decir, 36 meses— de trayectoria y Seedorf totaliza 27 meses entre sus pasos por AC Milan (2014), Shenzhen FC (2016), Deportivo La Coruña (2018) y la selección de Camerún (2018-2019).

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ratificó al citado portal el revés para Seedorf y apuntó que prontamente decidirá las acciones a seguir.

De esta manera, el neerlandés quedó sin autorización para dirigir luego de haber estado en la banca apenas tres partidos al mando del "Timao" en el Brasileirao: Venció 2-0 a Mirassol, perdió 3-2 con Vasco da Gama y empató 1-1 con Vitória.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada