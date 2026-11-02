Conmebol le negó la licencia de DT a Seedorf: Dirigió tres partidos con Corinthians

El pasado 11 de octubre Corinthians sorprendió en Brasil con la contratación del neerlandés Clarence Seedorf como su flamante director técnico, pero su proceso quedó rápidamente en entredicho tras la negativa de Conmebol de validar su licencia como entrenador.

Según el medio UOL, la Licencia Pro UEFA de Seedorf no pudo ser homologada al incumplir el tiempo de experiencia mínimo dispuesto por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

El otrora futbolista cuenta con la máxima credencial europea para dirigir. Sin embargo, Conmebol pide al menos tres años —es decir, 36 meses— de trayectoria y Seedorf totaliza 27 meses entre sus pasos por AC Milan (2014), Shenzhen FC (2016), Deportivo La Coruña (2018) y la selección de Camerún (2018-2019).

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ratificó al citado portal el revés para Seedorf y apuntó que prontamente decidirá las acciones a seguir.

De esta manera, el neerlandés quedó sin autorización para dirigir luego de haber estado en la banca apenas tres partidos al mando del "Timao" en el Brasileirao: Venció 2-0 a Mirassol, perdió 3-2 con Vasco da Gama y empató 1-1 con Vitória.