Conmoción en Brasil: Asesinaron al padre de Rony y Neymar acudió en su ayuda

El fútbol brasileño quedó conmocionado por el asesinato de Marigerson Barbosa Carneiro, padre de Rony, delantero de Santos, quien murió este lunes a los 72 años luego de recibir una puñalada en el cuello en el municipio de Terra Alta, ubicado en el estado de Pará.

De acuerdo con información de Globo Esporte, el ataque ocurrió alrededor de las 15:30 horas en el barrio Novo, donde la víctima fue agredida con un arma blanca. Pese a recibir asistencia médica, falleció producto de la gravedad de sus heridas. La policía detuvo en flagrancia a Selma Soares Cordovil, de 48 años, quien reconoció durante su interrogatorio haber atacado al hombre y quedó a disposición de la justicia mientras continúa la investigación.

Tras conocer la noticia, Santos liberó a Rony de sus obligaciones deportivas por tiempo indefinido para que pudiera viajar a Pará y acompañar a sus familiares. En medio de esta situación, Neymar tuvo un especial gesto con su compañero y puso a su disposición un avión privado para facilitar el traslado de la familia.

"Hoy recibí una de las noticias más difíciles de mi vida: El fallecimiento de mi padre. Recibo este momento con profunda tristeza y dolor en el corazón, pero permanezco firme en la fe, confiando en que Dios es nuestro sustento y nos dará fuerzas para atravesar este difícil momento", expresó el atacante mediante sus redes sociales.

En el mismo mensaje, Rony agradeció el respaldo de la institución y de sus compañeros. "Mi agradecimiento especial a Neymar, por su generosidad y disposición de ofrecer su avión para ayudarnos en este momento, posibilitando el traslado de mi familia", manifestó. Por su parte, Santos emitió un comunicado lamentando la muerte de Barbosa Carneiro y ofreciendo toda la colaboración necesaria al futbolista.