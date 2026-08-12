Desde Arabia van por Erick Pulgar: Preparan millonaria oferta para sacarlo de Flamengo

Erick Pulgar vive días claves en Brasil dado que luego de brillar el pasado fin de semana con un golazo ante Vitoria por el Brasileirao, el mediocampista chileno volvió a acaparar portadas en Río de Janeiro, aunque esta vez por el incierto panorama sobre su continuidad en Flamengo.

Según reveló el medio Diario do Estado, los agentes del seleccionado nacional sostendrán reuniones en los próximos días con clubes del fútbol de Arabia Saudita, los cuales están dispuestos a pagar la cláusula de rescisión del antofagastino, tasada en cuatro millones de dólares.

Esta arremetida desde el extranjero llega en un momento de tensión, justo en medio de las conversaciones entre la directiva del "Mengao" y el volante criollo para extender su contrato, el cual expira a fines de 2027.

La traba principal en la negociación pasa por lo económico. "Pulgar forjó un vínculo con el club, pero también hizo exigencias económicas en una reciente propuesta de renovación. Busca un salario más acorde con el de otros centrocampistas del equipo que han tenido menos minutos de juego", detalló la publicación brasileña.