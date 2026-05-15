Dorival Junior fue anunciado como nuevo técnico de Gonzalo Tapia en Sao Paulo

Sao Paulo, club donde milita el delantero chileno Gonzalo Tapia, anunció este viernes la contratación de Dorival Junior como nuevo entrenador hasta fines de año, en lo que será la tercera etapa del extécnico de la selección brasileña en el cuadro paulista.

El regreso de Dorival se produjo menos de dos días después de la salida de Roger Machado, quien dejó el cargo tras la eliminación en la Copa do Brasil, uno de los torneos que Sao Paulo tenía como prioridad para esta temporada.

Dorival ya dirigió al club en 2017, cuando ayudó a evitar el descenso en el Campeonato Brasileño, y luego volvió en 2023 para conquistar la Copa do Brasil antes de partir a la "Canarinha".

Actualmente, Sao Paulo marcha cuarto en el Brasileirao y también disputa la fase de grupos de la Copa Sudamericana, torneo en el que es rival de O'Higgins.