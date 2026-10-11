El estadio no aguantó: Partido se suspendió por los saltos de una barra visitante en Brasil

Una insólita situación se vivió en la Serie C de Brasil este fin de semana, con la suspensión del partido entre Brusque y Paysandu a raíz de los saltos de la hinchada forastera.

Paysandu ganaba 0-1 en la última fecha del cuadrangular de ascenso, lo que encendió a su parcialidad para brincar de forma normal al cierre del primer tiempo, acompañando sus animados cánticos.

Sin embargo, la débil infraestructura del Estadio "Augusto Bauer" transformó la acción en un problema de seguridad: La endeble tarima de un camarógrafo de TV se balanceó con riesgo de caer y el partido acabó suspendido.

El periodista Rodrigo Santos posteriormente evidenció que las gradas metálicas del recinto se deformaron por los saltos de los torcedores de Paysandu. Otras imágenes mostraron que vigas derechamente se doblaron.

Dardos cruzados: Las versiones de los clubes

Posteriormente, Paysandu emitió un comunicado donde "lamenta y repudia las pésimas condiciones del sector reservado para los aficionados visitantes, que amenazaron gravemente su integridad física por la falta de infraestructura adecuada y fue el más afectado por los disturbios causados".

Además, el club acusó xenofobia por parte de Brusque, pues la megafonía del estadio dijo "Atención, afición de Paysandu. Si no te comportas como un ser humano, el juego no volverá a empezar". La institución lo interpretó como una ofensa "no sólo de los aficionados bicolor, sino también de la gente de Pará y del Norte", anunciando la adopción de "todas las medidas legales".

Este domingo Brusque FC respondió asegurando que "según una investigación llevada a cabo por el club, los hinchas del equipo visitante irrumpieron en el estadio y entraron ilegalmente, superando el número de entradas vendidas y autorizadas".

De acuerdo con sus cifras, se habían vendido 616 entradas, de 620 permitidas por las autoridades. El cuadro local expuso que su estadio cumple con todas las exigencias y la mencionada invasión "causó daños estructurales".

"Se identificaron las siguientes acciones: El torniquete fue averiado y el cableado que alimenta el sistema de control de acceso quedó inutilizable, además de las amenazas contra los responsables del acceso. La entrada forzada fue detenida por la llegada de la Policía Militar", añadieron.