El fútbol brasileño profesionaliza a sus árbitros con un sistema de descenso por rendimiento

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció un revolucionario programa de profesionalización para el arbitraje que se implementará en el bienio 2026-2027, el cual incluye salarios mensuales, bonos y un inédito sistema de mérito con descenso de categoría para los jueces de bajo desempeño.

El plan, que cuenta con una inversión cercana a los 38 millones de dólares, establece la creación de un ranking de rendimiento. Según la CBF, al final de cada año al menos dos árbitros de cada función -jueces centrales, asistentes y VAR- serán descendidos de la categoría profesional basándose en sus notas, mientras que los más destacados de divisiones inferiores serán promovidos.

Las evaluaciones estarán a cargo de una comisión técnica que calificará variables como el control del juego, la aplicación de reglas y el uso del VAR. En su fase inicial, el programa contempla a 72 profesionales, incluyendo a 20 árbitros centrales, 40 asistentes y 12 jueces de video, muchos de ellos con insignia FIFA.

Los colegiados recibirán salarios mensuales y bonos, debiendo dedicarse principalmente a la actividad. El programa también incluye una rutina semanal de entrenamientos, monitoreo tecnológico, evaluaciones periódicas y un análisis de desempeño individual después de cada partido para revisar "jugadas polémicas", según el comunicado del organismo.

Este sistema de evaluación con descenso arbitral ya se aplica en otras importantes federaciones del mundo, como la alemana, la inglesa, la española y la mexicana, buscando elevar el estándar y la competitividad de los jueces en Brasil.