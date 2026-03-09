¿Trato digno versus justicia? el debate por el proyecto que conmuta penas a enfermos terminales

El debate sobre el proyecto que busca permitir la conmutación de penas para personas privadas de libertad con enfermedades terminales ha tensionado al mundo político en los últimos días, luego de que el Senado aprobara la idea de legislar.

Hoy, en El Primer Café, el exsubsecretario Rodrigo Ubilla (RN) afirmó que el proyecto tiene una "una fuerte base en general en este principio humanitario de dignidad del ser humano" y enfatizó que lo aprobado en el Senado fue la idea de legislar y que se abrió un plazo, hasta el 16 de marzo, para enviar indicaciones.

"¿Cuál es la señal política de aquellos que votaron a favor de la idea de legislar? Es que sí es discutible esta materia. Yo entiendo en los principios de fondo, pero el proyecto nos parece que requiere cambios, por lo cual se abre un período de indicaciones", planteó el director del Área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo.

En cuanto al rol de Francisco Chahuán, senador que presentó el proyecto y a quien se le ha acusado de copiar la iniciativa redactada por la abogada Carla Fernández -defensora de violadores de crímenes de lesa humanidad-, Ubilla afirmó que "tanto la persona que declara que es 'copy-paste' como el senador que dice que no, tienen que resolverlo".

El debate por la dignidad

Claudio Arqueros, de la Fundación Jaime Guzmán, enfatizó que "aquí lo que se está haciendo es por razones humanitarias, lo que se pretende hacer -y yo comparto insisto como principio- es conmutar penas para efectos de darle una muerte digna, un final de días de vida a las personas en razón de la dignidad que les compete a todos, que es intrínseca a todos los seres humanos. Eso yo lo comparto".

Si el preso, añadió Arqueros, requiere "cuidados que en la cárcel no puede tener, yo creo que eso justifica que se conmute una pena".

El panelista de El Primer Café enfatizó que "lo que no podemos transmitirle a la ciudadanía, y que se ha hecho hasta ahora, es que bajo ciertos delitos el trato digno puede ponerse en suspenso o podemos discutirlo, relativizarlo". Y añadió: "por eso mismo se reclaman los derechos humanos. Por eso mismo tenemos esa severidad para juzgar esos crímenes que son atroces".

El exministro Ricardo Solari (PS) reparó que "cualquiera que conozca la situación actual de nuestro sistema carcelario dirá con certeza de que la dignidad de muchísimas y muchísimos presos está siendo día a día vulnerada".

"Si hubiera una legítima preocupación por la dignidad, estaríamos instalados en otra conversación. Ese no es el caso. Aquí se ha querido hacer un punto político en relación al tema de la violación de derechos humanos durante la dictadura y eso es lo que marca este proyecto", puntualizó.

El DC Luis Ruz, del centro Democracia y Comunidad, consideró positivo que "la derecha se abra a hablar de la dignidad de las personas, pero si es así entonces también tenemos que conversar de la dignidad respecto de las personas que viven en situación de pobreza, cómo se distribuye la riqueza, etcétera".

"La concepción de la dignidad tiene que ser integral. Y el problema de este proyecto es que hay que verlo desde esa perspectiva y cómo impacta también en la convivencia social y democrática, porque la defensa de los derechos humanos es efectiva, exige humanidad, pero también exige justicia y responsabilidad", finalizó.