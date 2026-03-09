Ley Uber: Tras solicitud de futuro ministro, Transportes postergó publicación del reglamento

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) decidió postergar la publicación del reglamento de la "Ley Uber", ante una solicitud del futuro titular de la cartera, Louis de Grange.

A través de un comunicado, el MTT explicó que la decisión sobre la ley que regulará a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EA) se debe a "entregar mayor certeza a los pasajeros, conductores y las propias empresas de aplicaciones de transporte, entre otros".

"La determinación permitirá que las futuras autoridades de la cartera concluyan el proceso de implementación aplicando previamente las modificaciones que consideren pertinentes", añadieron.

El texto continúa precisando que "esta decisión no detiene los avances relativos a la implementación realizados previamente por la cartera, los que son insumos clave para la futura entrada en vigencia de la ley, que fue aprobada en 2023 y cuya discusión implicó casi una década de debate parlamentario. A la fecha, de las dos plataformas tecnológicas contempladas en la norma, una de ellas aún está en desarrollo y la otra finalizada".

"Por último, cabe recordar que el espíritu de la ley fue regular una industria nueva, pero ya inserta en nuestro medio, exigiéndole ajustarse a la normativa vigente. En este sentido, el MTT juega un rol articulador de los intereses de los diversos actores vinculados, siendo prioritario para la institución resguardar la seguridad de las personas. Es justamente por ello que desde la cartera se ha reforzado la necesidad de implementar la ley, de modo que las EAT entreguen garantías básicas de seguridad y calidad de servicio", plantean en el texto.

Tras conocer esta decisión, De Grange escribió en su cuenta de X: "Agradezco al ministro Juan Carlos Muñoz la no publicación del Reglamento EAT. Creemos que es necesario realizar, a la brevedad, algunos ajustes en pos de mejorar la seguridad de pasajeros y conductores, sin deteriorar la calidad de servicio (tarifas, coberturas y tiempos de espera)".

"En su formato actual, el reglamento podría afectar a cerca de un 85 por ciento de la oferta disponible para los usuarios, lo que tendría un impacto muy negativo tanto en las tarifas como en los mayores tiempos de espera en la cobertura espacial, ya que se reduciría fuertemente la oferta disponible para los usuarios", dijo la futura autoridad.

De Grange añadió que "al mismo tiempo, desde la perspectiva de empleo, podrían ser unos 200 mil conductores que se verían afectados, lo que podría implicar un punto entero en el desempleo que experimentamos a nivel nacional".

Gremio espera mesa de trabajo

El presidente del Sindicato de Conductores de Aplicaciones, Fabián Constanzo, destacó que "para nosotros era una noticia esperable, creemos que el ministro de todas maneras lo que hace es reconocer que había peligro de dejar a los conductores sin poder trabajar. Vamos a tener más claridad los conductores, vamos a poder esperar que este software se termine de la mejor manera".

Por su parte, Marcela Sabat, directora del gremio Alianza In, que agrupa a Uber, Cabify y Didi, dijo que "creemos que la medida anunciada por el ministro Muñoz es la correcta y agradecemos haber desistido de publicar un reglamento que hubiese impactado negativamente a la ciudadanía en distintos aspectos".

"Esperamos muy luego poder iniciar una mesa de trabajo con la nueva Administración y así lograr los cambios y mejoras necesarias en pos de nuestros conductores y nuestros usuarios", adelantó la exdiputada.