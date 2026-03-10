Experto en lectura de labios reveló los tensos diálogos de la brutal pelea entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

El artista e influencer brasileño Gustavo Machado, famoso en redes sociales por su capacidad para la lectura de labios, causó revuelo este lunes al publicar la reproducción exacta de los diálogos durante la batalla campal en el clásico entre Cruzeiro y Atlético Mineiro.

El violento episodio, que dio la vuelta al mundo y dejó el insólito saldo de 23 expulsados, se originó tras un fuerte choque entre Everson, arquero del elenco "Galo", y Christian, jugador rival.

La caída del futbolista al césped desencadenó un descontrol total. La trifulca incluyó golpes de puño, patadas voladoras y agresiones a jugadores en el piso, ante la impotente mirada del personal de seguridad que intentaba contener a los protagonistas.

En el registro, que rápidamente se viralizó a través de Instagram, Machado detalló los gruesos epítetos y amenazas cruzadas que se lanzaron los jugadores en medio del caos.

"Hijo de p..., te voy a agarrar... va a haber vuelta en esta porquería", fue la reacción inicial de Christian, a lo que el meta Everson respondió: "¿Estás loco? ¡Fue cobardía, hubo cobardía!".

La situación escaló rápidamente con la llegada de más futbolistas. "¡Ven acá, pedazo de bosta! ¡Ven, mierda, ven!", desafió uno de los involucrados. Pese a que algunos intentaron calmar los ánimos pidiendo que "no hagan eso, gente" o gritando directamente a referentes como "¡Ya, Hulk! ¡Ya está!", la violencia no se detuvo.

En medio de los empujones, Everson se defendió señalando: "Ustedes me dieron un puñetazo, carajo. ¿Vinieron a pelear?", encontrando respuestas inmediatas que lo acusaban a los gritos de "¡Tú empezaste!" y "¡Tú pisaste!".

El influencer también captó cómo las amenazas se trasladaron hacia los túneles del estadio: "Vamos a encontrarnos allá en el vestuario. Habla bien. Él me dio, yo también recibí, el arquero también recibió".

La áspera discusión expuesta en el video finalizó con duras advertencias personales: "¡Pide disculpas, hijo de p...! ¡Cierra esa boca! (...) Lo voy a agarrar, él no fue hombre". Finalmente, los gritos se centraron en el portero: "¡Everson! ¡No amenaces, m... de carajo! ¡No amenaces nada, fiera! Tú no eres hombre... ¡Vete a la mierda!".