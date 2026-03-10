Detenido el hombre que dejó un cadáver femenino frente a la casa de la alcaldesa Delfino

Personal de la PDI detuvo este martes al conductor del camión tres cuartos que abandonó una caja con un cuerpo femenino en las afueras de la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

El hecho ocurrió este fin de semana y por el momento no se conocen mayores detalles sobre la muerte de la víctima, una mujer de 26 años.

Hasta ahora se desconoce si el hombre detenido, de 52 años y de nacionalidad chilena, tiene algún tipo de participación en el hecho, más allá de la conducción del vehículo.

"Quiero agradecer a las policías por la celeridad con la que se está trabajando y además espero que esta detención permita esclarecer lo antes posible este horrendo caso", destacó la alcaldesa.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, comentó que "hay una persona que está detenida, sería el conductor del vehículo y es hasta ahí donde puedo llegar. Sin embargo, sobre la seguridad de ella, Carabineros ya se ha comunicado con ella y hay un despliegue específico para su protección".

Se espera que durante esta jornada sea formalizado en el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago.