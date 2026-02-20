Filipe Luís recibió críticas en Brasil por minimizar el incidente racista en contra de Vinicius Junior

Filipe Luís, técnico de Erick Pulgar en Flamengo, fue objeto de críticas este viernes en Brasil después de que redujera a un "caso aislado" el supuesto insulto racista que sufrió el delantero de Real Madrid Vinícius Júnior en el partido de Champions League ante Benfica.

El periodista brasileño Juca Kfouri afirmó que "minimizar el horroroso episodio" que pasó en el partido de Champions es algo "muy feo" y atribuyó la postura del técnico a su presunto interés en ocupar un puesto de entrenador en España o Portugal en el futuro.

El comentarista de SporTV Eric Faria también se mostró decepcionado. "No creo que sea correcto generalizar, no es toda Argentina, pero decir que es un caso aislado tampoco es verdad. Hemos mostrado innumerables casos de racismo contra brasileños en las gradas argentinas, con imitaciones de monos, con cáscaras de plátano. Entonces, no es un caso aislado", denunció el reportero.

La periodista y escritora Milly Lacombe contradijo los dichos del entrenador carioca y aseguró que el país trasandino si es racista. "El racismo es una cuestión estructural que funda las bases de nuestra sociedad. Argentina es un país racista. Al igual que Brasil lo es. Al igual que Estados Unidos. Al igual que Europa. Al igual que todos y todas lo somos. Al igual que yo lo soy", expresó.

¿Qué fue lo que dijo Filipe Luís?

En la conferencia de prensa posterior a la derrota de Flamengo por 1-0 ante Lanús por el partido de ida de la Recopa Sudamericana, el entrenador brasileño expresó su opinión sobre el incidente ocurrido en Champions.

"Sobre Vinícius, sí he sido muy bien tratado, a mí me encanta Argentina, siempre he sido muy feliz aquí, muy bien recibido. Siempre de visitante, pero solo tengo buenas palabras para Argentina. Y un caso aislado de estos no influye en nada sobre lo que pienso de este país, que es tan lindo", comentó.