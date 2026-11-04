Flamengo de Pulgar venció a Gremio y dio un paso clave hacia el título del Brasileirao

Flamengo, que contó con la titularidad del volante chileno Erick Pulgar, venció por 3-1 a Gremio en el Estadio Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, estirando a seis puntos su ventaja provisional sobre el escolta Palmeiras, a falta de cuatro fechas para terminar el torneo.

El conjunto carioca resolvió el trámite durante una primera mitad y se adelantó con las anotaciones de Samuel Lino (20') junto a un doblete de Pedro (28' y 45+2'), la segunda originada a partir de una acción que el propio Pulgar inició.

La escuadra visitante intentó reaccionar en el complemento y descontó mediante un golazo de tiro libre ejecutado por Francis Amuzu (68'), pero el líder controló las acciones sin grandes sobresaltos hasta el final.

Con esta victoria, Flamengo llegó a 76 unidades y se preparará para recibir a Athletico Paranaense el miércoles 18 de noviembre a las 20:30 horas (23:30 GMT).