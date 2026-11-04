Flamengo de Pulgar venció a Gremio y dio un paso clave hacia el título del Brasileirao
El mediocampista chileno disputó los 90 minutos en el cuadro que lidera la tabla con 76 puntos.
El mediocampista chileno disputó los 90 minutos en el cuadro que lidera la tabla con 76 puntos.
Flamengo, que contó con la titularidad del volante chileno Erick Pulgar, venció por 3-1 a Gremio en el Estadio Maracaná por la fecha 34 del Brasileirao, estirando a seis puntos su ventaja provisional sobre el escolta Palmeiras, a falta de cuatro fechas para terminar el torneo.
El conjunto carioca resolvió el trámite durante una primera mitad y se adelantó con las anotaciones de Samuel Lino (20') junto a un doblete de Pedro (28' y 45+2'), la segunda originada a partir de una acción que el propio Pulgar inició.
La escuadra visitante intentó reaccionar en el complemento y descontó mediante un golazo de tiro libre ejecutado por Francis Amuzu (68'), pero el líder controló las acciones sin grandes sobresaltos hasta el final.
Con esta victoria, Flamengo llegó a 76 unidades y se preparará para recibir a Athletico Paranaense el miércoles 18 de noviembre a las 20:30 horas (23:30 GMT).