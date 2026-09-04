"Fui yo quien convenció al club": DT de Flamengo reveló su rol clave en la renovación de Erick Pulgar

El director técnico de Flamengo, Leonardo Jardim, reconoció públicamente haber sido el principal gestor de la continuidad de Erick Pulgar en el elenco carioca, asegurando que intervino de manera directa ante la dirigencia para frenar las opciones de salida y sellar la renovación del volante chileno.

Tras la victoria por 2-0 frente a Mirassol por el Brasileirao, el estratego portugués reveló sin rodeos su postura: "Fui yo quien convenció al club para que lo hiciera. Mi intención es que Pulgar se quede con nosotros porque es un jugador importante", expresó tajante en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el adiestrador profundizó en las razones tácticas y anímicas que hacen indispensable al formado en Deportes Antofagasta dentro de su esquema: "Él continuará con nosotros porque es un jugador clave dentro de la estructura del equipo, debido a su calidad, su intensidad y su carácter. Eso es esencial", subrayó Jardim.

La gestión del entrenador permitió cerrar un acuerdo histórico, ya que Pulgar extendió su vínculo con el "Mengao" hasta fines de 2029 con un sueldo aproximado de 3,6 millones de dólares por temporada, cifra que lo sitúa como el futbolista chileno mejor pagado de la actualidad, dejando atrás sondeos de diversos clubes del exterior.

El mediocampista antofagastino, quien arribó a Río de Janeiro a mediados de 2022 desde la Fiorentina, ratifica así su condición de referente en un ciclo dorado donde ya suma 10 títulos con la camiseta rojinegra, destacando las Copas Libertadores de 2022 y 2025.