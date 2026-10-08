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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Flamengo usó camiseta con mensaje contra la prohibición de apuestas online

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La indumentaria fue utilizada en el partido contra Santos en el Brasileirao.

Flamengo usó camiseta con mensaje contra la prohibición de apuestas online
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Los jugadores de Flamengo, entre ellos el chileno Erick Pulgar, vistieron este jueves durante su partido contra Santos una camiseta con un mensaje contra la prohibición a las casas apuestas deportivas en internet impuesta por el Gobierno de Brasil.

"Prohibir no es proteger", se leyó en las camisetas, justo debajo del escudo del club carioca y en el lugar donde habitualmente aparece el nombre del patrocinador, una empresa de apuestas deportivas.

La frase también lució en las placas publicitarias que rodean el campo, según medios locales presentes en el estadio.

Con este mensaje, el equipo líder de la liga expresó su rechazo a la medida impuesta hace dos semanas por el presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, poco antes de la primera vuelta de los comicios presidenciales.

Flamengo y otros clubes del Brasileirao se mostraron contrarios a la prohibición y alertaron sobre el impacto financiero que tendrá en sus cuentas, ya que muchos de ellos tienen patrocinadores de ese sector.

En cambio, Lula minimizó esa preocupación y recordó que la época de oro del fútbol brasileño fue anterior a la aparición de las apuestas deportivas, a las que culpa del aumento de la ludopatía y del endeudamiento de las familias.

El decreto de prohibición firmado por el mandatario tiene una validez de 60 días, tras lo cual deberá ser votado en el Congreso.

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