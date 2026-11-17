La casa de apuestas en línea Betano oficializó este martes la suspensión del contrato de patrocinio que tenía con Flamengo, después de que el congreso brasileño prorrogase por el decreto del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva que prohíbe este tipo de actividad.

La decisión del poder legislativo brasileño llegó el pasado miércoles y aumentó la vigencia de la prohibición de las casas de apuestas durante 60 días, algo que llevó a Betano a anunciar el cese de su compromiso con Flamengo en un comunicado.

A pesar de no poder exhibir su marca en las equipaciones ni utilizar comercialmente los activos previstos en el acuerdo, explica la compañía, "Betano ha intentado mantener el patrocinio durante el mayor tiempo posible, reconociendo la importancia de esta inversión para el fútbol".

Sin embargo, la prolongación de este decreto llevó a la empresa de matriz maltesa a tomar la decisión de suspender su patrocinio valorado en 268,5 millones de reales al año (aproximadamente 46 millones de dólares), "hasta que se definan las condiciones de funcionamiento del sector".

Esta polémica medida, que llevó a protestas públicas de los principales equipos brasileños, está siendo cuestionada en los tribunales por medio de numerosas demandas judiciales, aunque el Tribunal Supremo ha paralizado todos los procesos hasta que analice la situación.