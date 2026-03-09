Hulk y brutal batalla campal con 23 expulsados en Brasil: "El principal culpable es el árbitro"

El experimentado delantero brasileño Hulk sacó la voz tras el escandaloso final del clásico entre Atlético Mineiro y Cruzeiro por el Campeonato Mineiro, el cual culminó este domingo 8 de marzo con una violenta batalla campal y el increíble saldo de 23 expulsados.

Pese a ser uno de los protagonistas de los graves incidentes, el atacante del cuadro "Galo" no dudó en apuntar sus dardos contra el juez del compromiso, Matheus Candançan, asegurando que los hechos se podrían haber evitado.

"El principal culpable de todo lo que pasó es el árbitro", lanzó el exseleccionado brasileño frente a la prensa tras el bochorno.

"Yo se lo dije al inicio del segundo tiempo: 'Matheus, si no tienes el control del partido, olvídate'. Tienes que sacar tarjetas, porque empezaron a darse bofetadas, empujones, de todo... y él no hacía nada", sentenció el ariete.

Durante la gresca, Hulk le propinó un certero golpe de puño por detrás de la cabeza a Lucas Romero, por lo que también aprovechó de mostrar su arrepentimiento, aunque justificó su accionar por el fragor del momento.

"No recuerdo haber participado en un acto de violencia así (...). Es lamentable y no me cansaré de pedir disculpas. Uno intenta calmar las cosas, pero con la sangre caliente, ves a un compañero siendo agredido y reaccionas automáticamente, porque tienes que defender a los colores de tu equipo", explicó el goleador.

El histórico altercado se desató en los descuentos del partido, cuando el portero Everson (Mineiro) chocó con el volante Christian (Cruzeiro). El guardameta reaccionó de pésima forma, empujando a su rival y poniéndole las rodillas encima.

Esto provocó que los jugadores de la "Raposa" corrieran hacia el área, momento en que el mencionado Lucas Romero le dio una patada voladora al meta, desencadenando el caos total que obligó al cuestionado juez a repartir 23 tarjetas rojas.