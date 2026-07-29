Maripán y Pulgar tuvieron un duelo de chilenos en el empate de Inter de Porto Alegre y Flamengo

Inter de Porto Alegre, con Guillermo Maripán titular, cosechó un empate 1-1 ante Flamengo, que tuvo a Erick Pulgar en el segundo tiempo, en un duelo de chilenos que marcó la fecha 21 del Brasileirao.

Maripán jugó como central en una línea de tres defensores, y tuvo un buen rendimiento, aunque su salida, en el minuto 68, terminó por afectar a su equipo.

Pulgar, en cambio, fue suplente y entró al inicio del complemento, reforzando el mediocampo, ya que los cariocas estaban abajo en el marcador, debido al disparo de Vitinho en el minuto 27.

El "Fla" asedió y encontró el gol de la igualdad, con un remate de Samuel Lino dentro del área (79').

Al final del partido, Erick Pulgar fue amonestado por un codazo (90+4'), y se perderá la próxima fecha por acumulación de tarjetas amarillas.

Con el resultado, Flamengo sumó 39 puntos y está en el segundo lugar de la tabla, a a cinco del líder Palmeiras.

Inter, en cambio, está con 22 positivos en el decimosexto puesto, al borde de la zona de descenso.

En la próxima fecha, Inter visitará al líder Palmeiras en Sao Paulo, mientras que Flamengo enfrentará a Vitoria.