Gobierno confirma investigación por cirugías a esposa del general Araya en hospital institucional

"Existe una investigación, habrá que ver qué ocurre ahí", fue parte de la escueta respuesta que entregó este miércoles el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, al abordar la polémica en torno a las intervenciones de cirugía estética efectuadas a Janet Morales Jara, esposa del actual general director de Carabineros, Marcelo Araya, al interior del Hospital Institucional.

Según reveló El Mostrador, la situación responde a la realización de cuatro procedimientos quirúrgicos de carácter estético -entre los que figuran blefaroplastia, rinoplastia, abdominoplastia y una cirugía correctora posterior- ejecutados a la titular de la Corporación de Ayuda a la Familia policial en un lapso inferior a tres años.

El debate institucional y administrativo apunta a esclarecer si estas intervenciones fueron catalogadas como cirugías reconstructivas con el objetivo de obtener financiamiento mediante la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca).

"Está prohibido por ley": La postura de reserva del ministro Martín Arrau

Al ser abordado por la prensa durante la presentación de la segunda cuenta pública de su cartera, el ministro Arrau evitó pronunciarse sobre los detalles del expediente médico o el fondo de las auditorías internas, aunque confirmó que es un proceso en investigación.

"Referirme a situaciones médicas, tratamientos médicos, centros asistenciales, primero no corresponde y segundo está prohibido por ley. Existe una investigación, habrá que ver qué ocurre ahí, pero no corresponde hacernos cargo ni hacer comentarios de situaciones médicas de terceros", puntualizó la autoridad.

Se revelaron procedimientos quirúrgicos practicados a Janet Morales Jara, cónyuge del general director de Carabineros, Marcelo Araya. (FOTO: ATON)

Evaluación de una reforma constitucional contra el crimen organizado

En el mismo encuentro con los medios de comunicación, el titular de Seguridad Pública ratificó que el Gobierno se encuentra analizando un proyecto de modificación constitucional orientado a reforzar la capacidad operativa y penal del Estado en el combate contra bandas delictivas complejas.

Respecto al desarrollo y alcance de este proyecto legislativo, Arrau puntualizó que "es una iniciativa que está en estudio, estamos analizando y cuando sea tiempo efectivamente se dará la noticia y los detalles si es que efectivamente esto prospera".

"Hemos dedicado bastantes horas de análisis y discusión, pero que efectivamente aún no es algo que se pueda anunciar ni comentar en público", cerró el ministro.