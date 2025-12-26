Memphis Depay lanzó dura canción contra sus críticos tras ganar la Copa de Brasil con Corinthians

Este viernes el delantero neerlandés Memphis Depay lanzó su nueva canción "Work a lot (Trabaja Mucho)" la cual desafía a sus detractores y busca reivindicar su trabajo. El hecho ocurrió luego de ganar la Copa de Brasil con Corinthians.

Cinco días después de levantar su primer gran título con el equipo paulista, el exjugador de FC Barcelona y Atlético de Madrid publicó una nueva canción con mensajes a sus críticos. El atacante exige respeto porque él y sus compañeros "trabajan todo el día".

En otra parte de la letra, Memphis asegura que se toma en serio su trabajo y que está ajeno a las críticas y al ruido exterior, esto luego de que la prensa y los hinchas de Corinthians le recriminaron una actitud pasiva en el terreno de juego.

"Estoy en mi mejor momento", dice en uno de los versos.

A esto se le suma la polémica generada por su elevado salario en un momento en el que el club afronta serias dificultades económicas.

"Si no sabes en lo que estamos trabajando, ando acumulando todo ese dineral porque trabajamos mucho", dice en otro de los versos.

El también exjugador de Manchester United arremetió duramente contra la directiva de Corinthians después de conquistar la Copa de Brasil. Pidió al club "despertar" y despedir a los directivos que solo quieren "joder" al equipo.

"Este club necesita crecer, este club necesita luchar por la Copa Libertadores y el Brasileirão cada año porque los aficionados lo merecen", dijo a medios locales.

El pasado domingo, marcó el gol de la victoria en la final de la Copa de Brasil frente a Vasco da Gama (1-2), en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El jugador de 31 años completó su primera temporada con Corinthians con dos títulos: el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil. Disputó medio centenar de partidos, en los que marcó 12 goles y repartió 10 asistencias.