Pulgar fue denunciado por conducta violenta y arriesga serio castigo

El futbolista chileno de Flamengo, Erick Pulgar, fue denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil por una infracción cometida durante el clásico ante Fluminense, situación que lo expone a una sanción de hasta seis partidos de suspensión.

Según informó el medio brasileño Globo Esporte, el mediocampista fue acusado de conducta violenta bajo el artículo 254 del Código Brasileño de Justicia Deportiva, que contempla castigos de entre uno y seis encuentros.

La denuncia se originó por una dura entrada del chileno sobre Rodrigo Castillo a los 30 minutos del partido disputado el domingo, cuando impactó con la planta del pie la rodilla del delantero de Fluminense.

Pese a los reclamos del conjunto rival, el árbitro Rafael Rodrigo Klein sancionó la acción únicamente con tarjeta amarilla, decisión que provocó fuertes cuestionamientos contra el juez y el VAR.

De hecho, Fluminense calificó la infracción como "una entrada violenta que puso en riesgo la integridad física del jugador tricolor" y sostuvo que "la tolerancia con este tipo de conducta es un incentivo a la deslealtad".

El STJD también denunció al presidente de Fluminense, Mattheus Montenegro, por sus declaraciones contra el arbitraje tras el encuentro, que terminó con victoria por 1-0 de Flamengo. El dirigente fue acusado de infringir el artículo 258 y arriesga una sanción de entre 15 y 180 días.

Ambos casos serán juzgados este jueves 15 de octubre, instancia en la que se determinará si corresponde aplicar alguna sanción. Pulgar no estará presente en la audiencia, debido a que se encuentra en Argentina para el compromiso de Flamengo ante Estudiantes de La Plata por las semifinales de la Copa Libertadores.

El nacional ya registra un castigo durante esta temporada, pues en abril recibió cuatro partidos de suspensión por una expulsión ante Red Bull Bragantino, en un caso que fue sancionado bajo el artículo 254-A del reglamento brasileño.