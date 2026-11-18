El chileno Erick Pulgar tuvo una agridulce jornada en Brasil, ya que su equipo Flamengo venció a Atlético Paranaense y quedó a un triunfo del título; pero quedó suspendido y no podrá jugar justamente en el duelo clave por el campeonato, ante el escolta Palmeiras, este sábado en Sao Paulo.

Pulgar fue titular este jueves en el triunfo por 2-1 ante Paranaense y fue amonestado antes de la media hora, quedando suspendido por acumulación de tarjetas amarillas para la próxima fecha.

Kerwin Vargas (11') abrió la cuenta para Paranaense, pero Flamengo reaccionó con el apoyo de la torcida carioca y revirtió el marcador, con un potente remate de Jorge Carrascal (17') y un penal de Jorginho (27').

El equipo carioca sumó 79 puntos y le sacó seis de ventaja a su escolta y rival de la próxima fecha, Palmeiras, que sufrió una remontada por 2-1 ante Cruzeiro en Belo Horizonte.

Faltando solo tres partidos por disputar, el partido en Sao Paulo resultará clave para definir el campeonato o extenderlo a las fechas finales.

Con una victoria, Flamengo se coronará campeón en la casa del Verdao; con un empate, se estirará la definición a la penúltima fecha; y con una derrota, Palmeiras recortará distancia y encenderá la pelea por el título.

El duelo entre Palmeiras y Flamengo, sin el suspendido Pulgar, se disputará el sábado 21 de noviembre a las 16:30 horas (19:30 GMT).