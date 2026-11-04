Récord: Partido en Brasil terminó con 51 expulsados e intervención policial
El conflicto se originó cuando el delantero festejó un gol con gestos hacia la banca rival.
El conflicto se originó cuando el delantero festejó un gol con gestos hacia la banca rival.
Un partido de la categoría sub 20 en Brasil registró una cifra récord de 51 expulsados tras una pelea entre los planteles de Uberlandia y Mamoré en el Estadio Parque do Sabiá, correspondiente a las semifinales de la Segunda División del Campeonato Mineiro.
El conflicto se originó en el minuto 54 luego de que el delantero Davi Fernandes Bittencourt anotara el 1-3 en favor del elenco forastero y festejara con gestos hacia la banca rival, detonando agresiones que forzaron la suspensión y la posterior intervención de la Policía Militar.
Una vez controlada la situación, el árbitro expulsó a 43 futbolistas y a ocho integrantes de los respectivos cuerpos técnicos, mientras la administración del recinto acusó la destrucción de 14 sillas, grifos, inodoros, armarios y cableado eléctrico.
Este duelo superó así el registro de mayor cantidad de tarjetas rojas en un mismo compromiso, desplazando las 36 expulsiones contabilizadas en 2011 durante el cruce entre Claypole y Victoriano Arenas en el ascenso argentino.