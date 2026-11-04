Récord: Partido en Brasil terminó con 51 expulsados e intervención policial

Un partido de la categoría sub 20 en Brasil registró una cifra récord de 51 expulsados tras una pelea entre los planteles de Uberlandia y Mamoré en el Estadio Parque do Sabiá, correspondiente a las semifinales de la Segunda División del Campeonato Mineiro.

El conflicto se originó en el minuto 54 luego de que el delantero Davi Fernandes Bittencourt anotara el 1-3 en favor del elenco forastero y festejara con gestos hacia la banca rival, detonando agresiones que forzaron la suspensión y la posterior intervención de la Policía Militar.

Una vez controlada la situación, el árbitro expulsó a 43 futbolistas y a ocho integrantes de los respectivos cuerpos técnicos, mientras la administración del recinto acusó la destrucción de 14 sillas, grifos, inodoros, armarios y cableado eléctrico.

Este duelo superó así el registro de mayor cantidad de tarjetas rojas en un mismo compromiso, desplazando las 36 expulsiones contabilizadas en 2011 durante el cruce entre Claypole y Victoriano Arenas en el ascenso argentino.